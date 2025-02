Terzotemponapoli.com - Venerato: “Manna e Pastorello si rivedranno per Meret”

Ciro, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Tg Sport della Rai. Il giornalista ha puntato l’attenzione sul rinnovo disi, la trattativa va avanti. Di seguito quanto dichiarato al Tg sportivo della Rai.su: “La trattativa per il rinnovo va avanti”Così il giornalista sportivo: “Solo un saluto visto il momento non esaltante. Si risentiranno enei prossimi giorni il d.s.e l’agenteche cura gli interessi del portiere. Stando a quanto ci risulta la trattativa per il rinnovo va avanti, ma non c’è ancora accordo tra le parti su vari punti. Base fissa e bonus in primis. Il Napoli vorrebbe legare i premi a traguardi non semplici da raggiungere e inserire un numero di presenze elevato.