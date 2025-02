Lanazione.it - Velocità, il male dei mali. Prima causa di incidente

Dei circa 5.800.000 euro di multe accertate, 382.835,27 sono state elevate per il mancato rispetto dell’articolo 142. Di cosa si tratta? Dell’articolo del Codice della strada che disciplina i limiti di: i veicoli non possono superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e i 50 km/h per le strade nei centri abitati. Nel conteggio, perlomeno in linea teorica rientrano quindi gli utenti "immortalati" dagli autovelox (in primis) o colti in fallo dalle pattuglie della polizia municipale durante uno dei servizi di presidio e controllo del territorio. E non ci sono a quanto pare dubbi su quale sia il Comune più ostico, per i guidatori dal piede particolarmente pesante e tendenti al superare i limite: Vinci guida questa speciale graduatoria, visto che sul territorio dell’ente risultano multe accertate per 144.