Internews24.com - Van Persie Feyenoord, ufficiale il nuovo allenatore: le prime parole già caricano…

Leggi su Internews24.com

di RedazioneVanildei rivali dell’Inter in champions, ecco comunicato e le, motivazionali,Van: un accostamento dial quale i tifosi dell’Inter impareranno ad abituarsi. L’ex attaccante è ora ildella squadra olandese, prossima avversaria dei nerazzurri di Simone Inzaghi in Champions League. Ecco il comunicato del club e le– motivazionali –diramate proprio dal neo mister. I meneghini prendono appunti. VAN– «Ilha annunciato l’accordo con lo sc Heerenveen per il trasferimento immediato di Robin van, che da lunedì prossimo sarà alla guida della prima squadra. Il 41enne, originario di Rotterdam, firmerà un contratto fino a metà 2027. Ilha inoltre ingaggiato René Hake comein seconda.