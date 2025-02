Ilrestodelcarlino.it - Valsa, ostacolo Taranto. Occasione per risollevarsi

La penultima di regular season al PalaPanini è un match dal fascino indecifrabile e probabilmente anche poco impattante sulla classifica, se è vero che tra i pochi punti che mancano a Modena per la certezza matematica dei play off e il calendario ostico delle sue avversarie sussistono ormai pochi dubbi che De Cecco e compagni approdino alla post season. Se poco importa il ‘cosa’, allora, Modena-vede la sua quasi unica ragion d’essere nel ‘come’: sapranno i gialloblùdall’ennesimo tonfo del 2024/2025, quello di sette giorni fa a Padova? Cercando di darsi un tono a una settimana dalla chiusura della stagione regolare, in quel di Milano con l’addio al volley giocato di Matteo Piano, e a quattordici giorni dall’inizio di un turno play off quasi impossibile, contro Perugia o contro Trento? Se le 21 partite precedenti fanno statistica, la risposta dovrebbe essere un secco ‘no’, ma la pallavolo è sport imprevedibile all’interno di una stessa partita, figuriamoci nell’arco di una stagione nella quale Modena ha fatto vedere tante volte i suoi lati oscuri ma anche sprazzi di gioco nei quali la forza sembrava potente nelle vene di Davyskiba e compagni.