Valentino Rossi beccato il video non lascia nessun dubbio

Leggi su Sportface.it

Perquesto sarà l’ultimo weekend prima dell’inizio del Mondiale: il pilota di Tavullia è statodalle telecamereUltimo weekend prima dell’inizio del campionato per. La settimana pma partirà il Mondiale Endurance, con il pilota di Tavullia che sarà impegnato nella classe GT3 con la BMW del team belga WRT.Ieri e venerdì, il nove volte campione mondiale di motociclismo ha avuto modo di provare la vettura grazie ai test collettivi che si sono svolti a Lusail. Proprio a Doha,si è dedicato anche ad altro e si è fatto ‘beccare’ alle prese con un altro sport.a nuova avventura per il campione della MotoGP, categoria nella quale è una vera leggenda e alla quale è rimasto ancora legato con il team che porta la sua sigla (VR46).si è concesso qualche ora per assistere al torneo di tennis che si è svolto a Doha ed in particolare alla partita che vedeva impegnato l’italiano Matteo Berrettini.