Val Badia cammina sulle piste da sci di notte e viene travolto da un gatto delle nevi | è grave

Momenti di paura nellada sci di La Villa, in Val, dove un uomo di 36 anni è statoda unmentre si trovava su una pista chiusa. L’incidente è avvenuto intorno alle due di, mentre il mezzo cingolato stava preparando il tracciato per l’apertura degli impianti. Resta ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto.Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stavando sulla pista da sci, ma il motivo della sua presenza a quell’ora resta un mistero. Non è ancora chiaro se non si sia accorto delin avvicinamento o se il conducente del mezzo non abbia avuto il tempo di evitarlo. L’impatto è stato itabile.Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto è arrivato il personale sanitario del 118. Il 36enne ha riportato gravi ferite al bacino e agli arti inferiori ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Bolzano.