Dayitalianews.com - Val Badia, 36enne di notte sulla pista da sci: investito da un gatto delle nevi, è grave

Leggi su Dayitalianews.com

incidente per unitalianodi La Villa. Ricoverato all’ospedale di Bolzano con ferite al bacino e agli arti.Un uomo di 36 anni è statoquesta(domenica 23 febbraio) da unsu unadel comprensorio sciistico della val. L’incidente si è verificato verso le 2 su unadi La Villa. Il 36nne è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Bolzano ma, per fortuna, dalle prime notizie che arrivano, non è in pericolo di vita.Dalle prime ricostruzioni dell’incidente, sembra che il conducente del, che stava risistemando il tracciato dellaper il giorno dopo, si sarebbe improvvisamente trovato davanti ile non avrebbe potuto evitare lo scontro. Sul posto dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri e la Croce bianca con il medico d’urgenza.