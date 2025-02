Lettera43.it - Usa, la mail di Musk a due milioni di dipendenti federali: «Spiegate il vostro lavoro o andatevene»

Leggi su Lettera43.it

Circa duedistatunitensi hanno ricevuto un’ein cui viene chiesto loro di elencare almeno cinque attività svolte nella settimana precedente, con scadenza fissata per lunedì a mezzanotte. A promuovere l’iniziativa è Elon, incaricato in modo informale dal presidente Donald Trump di individuare sprechi nel settore pubblico attraverso il Doge. Trump stesso ha esortato il numero uno di Tesla ad agire con maggiore determinazione: «Essere più aggressivo nei tagli».ha confermato il provvedimento con un post su X, avvertendo: «Una mancata risposta verrà presa come una dimissione».Il direttore dell’Fbi Kash Patel: «Per il momento sospendete le risposte»L’iniziativa ha suscitato immediate reazioni, tanto che il direttore dell’Fbi, Kash Patel, ha invitato il personale a non rispondere all’eper il momento.