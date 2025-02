Lapresse.it - Usa, Bannon: “Saluto nazista? No, è quello che faccio sempre”

Leggi su Lapresse.it

Stevein un’intervista al Corriere della Sera ha parlato del suocon braccio teso alla Convention dei conservatori Usa che molti hanno interpretato come “” scatenando diverse polemiche. “È unnormale cheal mio pubblico continuamente. In questo mondo di guerra di informazione, come nazionalista populista — particolarmente se sei di destra — deviandare contro i media, non puoi mai inginocchiarti a loro”, ha affermato.Per lui , Bardella, decidendo di non parlare più all’evento “ha dimostrato di non avere la grinta e la determinazione per vincere e per guidare la Francia, che è una nazione con enormi problemi: di immigrazione, finanziari. Si è messo in posizione fetale di fronte a qualcosa che è così ovviamente falso. Non sarà mai un leader”.