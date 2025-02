Isaechia.it - Uomini e Donne, storico ex corteggiatore debutta su 0nlyFans: l’inaspettata svolta h0t

Un altro ex protagonista diha scelto di sbarcare su!Ad “aprire” la strada ai suoi ex colleghi era stato Lucas Peracchi. L’ex tronista, noto alle cronache rosa per la sua turbolenta relazione con Mercedesz Henger, un paio di anni fa ha fatto il grande saltondo nel mondo dell’hard.Successivamente avevano scelto di sbarcare sulla nota piattaforma per adulti anche Matteo Fioravanti e Joele Milan.È di poche ore fa la notizia di un altro ex volto dipronto a offrire contenuti esclusivi very h0t a tutte le sue ammiratrici!Stiamo parlando di Diego Daddi, che gli appassionati del dating show di Maria De Filippi ricorderanno nelle vesti didi Elga Enardu nel lontano 2009.Una inaspettatah0t per l’uomo che nel 2017 era convolato a nozze con l’ex tronista sarda.