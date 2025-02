Isaechia.it - Uomini e Donne, “che mostro, poveri bambini con una mamma così!”: la reazione di Alessia Cammarota

L’ultimo periodo non è stato per niente facile per l’ex corteggiatrice di, che ha dovuto fare i conti con diverse domande sui social in merito alla sua vita privata e al rapporto con il marito Aldo Palmeri, conosciuto all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi.Dopo la scelta a, la coppia aveva deciso di costruire una famiglia insieme, sposandosi e dando alla luce due. Poi la crisi e la decisione di separarsi per volere di Aldo, nonostantefosse pronta a recuperare il loro matrimonio. La tenacia dell’ex corteggiatrice li ha portati a decidere di darsi una seconda possibilità ela coppia ha rimesso insieme il loro rapporto, dando alla luce anche un terzo figlio.Tutto sembrava ricedere al meglio, almeno fino a qualche mese fa, quando si sono iniziate a diffondere le voci di una nuova crisi tra i due e si è anche vociferato di un tradimento da parte di Aldo nei confronti di