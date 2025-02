Lanazione.it - Uno studente sviene sull’autobus. L’autista ferma il mezzo e lo salva

Lo, crolla a terra. L’austista del bus interviene subito e gestisce quegli attimi difficilissimi prestando i primi soccorsi e mettendo in sicurezza tutti gli altri studenti. Aiutato anche da militari della guardia di finanza. Si tratta di un conducente di Autolinee Toscana, Francesco Auletta, della sede operativa di Pisa: un gesto particolarmente apprezzato dai vertici dell’azienda che gestisce il trasporto pubblico su gomma in Toscana. Auletta infatti, dopo aver messo in sicurezza il bus e gli utenti, aiutato anche da una pattuglia della fiamme gialle che si trovava nelle vicinanze, ha soccorso il giovane improvvisamente svenuto mentre, da poco uscito da scuola, sul bus della Linea 290 stava tornando a casa. "Erano circa le 13,50 di martedì scorso e stavo arrivando col bus in via Catena con gli studenti fatti salire in piazza Eufemi: nella discesa unoha avuto un malore e si è accasciato sul pavimento del bus – ha raccontato Auletta –.