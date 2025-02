Sport.quotidiano.net - United, serve un’impresa. Titani in casa del Prato

Due punti nelle ultime quattro gare e la voglia di tornare a galla. Ci proverà oggi il San Marino sul campo del. Impegno non semplice per la squadra di Biagioni che non se la sta passando bene nell’ultimo periodo, naviga in zona playout e ora pure a ridosso delle ultimissime. E quella di oggi contro ilè già una di quelle gare da non sbagliare per nessun motivo al mondo. Ma lo stesso vale per ilche in classifica se la passa decisamente meglio, ma proprio domenica scorsa è tornato a lasciare tutto agli avversari nel derby con la Pistoiese. Una sconfitta dolorosa arrivata dopo un buon momento, fatto di tre vittoria in quattro partite. Insomma, inon avranno vita semplice e questo mister Biagioni lo sa benissimo. Lo stesso, anzi di più, si può dire per loRiccione che oggi andrà a bussare alla porta del Ravenna secondo della classe.