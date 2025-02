Ilrestodelcarlino.it - Unione, il centrodestra alza i toni: "Crisi? Colpa della maggioranza"

di Terre d’Acqua: quattro Comuni su sei sono del centrosinistra. Lasi assuma le proprie responsabilità. E noi non parteciperemo al voto sull’approvazione del bilancio di previsione". A parlare sono i sindaci Lorenzo Pellegatti (San Giovanni in Persiceto) e Beppe Vicinelli (Sant’Agata) in vistagiunta diconvocata per domani nel palazzo comunale di San Giovanni per approvare il bilancio di previsione. Nel caso la manovra economica non fosse approvata si rischia il commissariamento e non è escluso lo scioglimento dell’ente. "In considerazionegravein cui versa l’di Terre d’Acqua – dicono Pellegatti e Vicinelli –, a causa dell’uscita dal servizio di polizia locale dei Comuni di Sala e Anzola e del pendente contenzioso da loro voluto, è chiaro che la prosecuzione inpuò avvenire solo a condizione di una concreta comd’intenti.