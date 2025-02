Ilrestodelcarlino.it - Un’area a don Mariano. L’anima di Castelferretti rivivrà per sempre

Missione compiuta per i residenti di: la Giunta intitolerà l’area verde tra le vie Aleardi e Ungaretti a donMontali, il parroco innovativo che agli inizi del Novecento ha trasformato peri connotati della frazione, creando spazi e servizi per la comunità. Una missione che il Carlino ha seguito sin dagli albori. Il regista dell’operazione è senz’altro il professore Luigi Tonelli, protagonista di un meticoloso lavoro di ricostruzione storica della vita del religioso, portato avanti nella piena collaborazione del Circolo Acli nelle figure di Daniela Losasso, Lucia Coacci, Camilla Novelli e Emiliano Cionna, per arrivare ai fratelli Gambella, Graziano Marchegiani, Marina Donninelli, Eber Dimarti e il presidente Filippo Gabrielli. La prima tappa fondamentale risale al 4 maggio 2024, quando i cittadini avevano annunciato di voler sottoporre la richiesta di intitolazione all’amministrazione comunale, suffragata da una raccolta firme.