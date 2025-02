Liberoquotidiano.it - "Un'amara sconfitta, non accetteremo mai AfD". Germania la voto, Scholz alza bandiera bianca

"Quella di stasera è una. E questo va detto in modo chiaro. Ma sulla base di questo risultato dobbiamo andare avanti insieme". Lo ha detto Olafa Berlino, alla Willy Brandt Haus.h afatto le "congratulazioni" a Friedrich Merz, che "ha ricevuto l'incarico di formare il governo". "Nonmai l'AfD. Nessuna collaborazione con l'estrema destra. Speriamo che anche gli altri mantengano questa posizione", ha proseguito il leader Spd, Olaf, commentando gli exit poll per le elezioni politiche insi congratula con Merz "vincitore" delle elezioni. "Si tratta di unastorica per la Spd". Lo ha affermato il segretario generale della Spd, Matthias Miersch, commentando alla Zdf i primi exti poll delle elezioni federali, che vedono i socialdemocratici al 16%, con un crollo del 9,7% rispetto alle elezioni del 2021.