Lanazione.it - Un’altra settimana ricca di confronti per i congressi della Cisl aretina

Arezzo, 23 febbraio 2025 –diper i. Confermati Maria Rosaria Esposito alla guidaFisascat, Luca Attoniti per Fit e Serafino Marino per Filca Fisascat, Fit e Filca, sono queste le Segreterie diArezzo che si sono riunite in assemblea nella scorsaper il rinnovo delle cariche. Anche per il settore terziario, quello dei trasporti e quello edile sono state elette le figure che guideranno i gruppi sindacali nei prossimi quattro anni. Tutti gli attuali Segretari sono stati riconfermati. Il CongressoFisascatArezzo ha focalizzato il dibattito su inclusione, sostenibilità e sicurezza nei luoghi di lavoro. Al termine dei lavori, Maria Rosaria Esposito è stata eletta Segretaria GeneraleFisascatArezzo.