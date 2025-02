Ilrestodelcarlino.it - "Una vera mazzata sui pendolari"

"Non sono affatto contento di questo aumento. È un ennesimo cambiamento che va a peggiorare le cose e che va a colpire la fascia deiche ne usufruiscono per andare a lavorare". Un punto di vista molto severo, quello del cittadino Verter Zauli, riguardo all’aumento del prezzo del biglietto e degli abbonamenti degli autobus che colpirà anche Imola dal 1° marzo. Il nostro lettore ritiene infatti che, a pagarne le conseguenze, siano sempre le persone più in difficoltà. "A rimetterci sono sempre le fasce di gente onesta che si impegna tutti i giorni dalla mattina alla sera e questo mi dispiace davvero tanto" conclude amareggiato.