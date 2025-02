Ilrestodelcarlino.it - Una super Futsal mette ko il Lecco

Quattro reti di Gardelli,bomber, una di Dentini che sta disputando una stagione di spessore, una prestazione perfetta e costante. Così laCesena ha schiantato per 5-2 ilche era settimo in classifica, ma poco ha potuto contro gli scatenati bianconeri che hanno compiuto un’accelerata importante verso la salvezza. Prova d’alto livello per i ragazzi di Osimani sempre sul pezzo e padroni della situazione lesti anche a reagire allo svantaggio iniziale di Guina. Immediata infatti è stata la risposta dei padroni di casa con Dentini servito da Gardelli valido anche nella versione di assist man nell’anticipo di venerdì sera incontenibile. Così sale in cattedra proprio il bomber dominicano grande protagonista che sfrutta un servizio di Jamicic reattivo a recuperare palla, il croato tornato in Romagna da un mese è in crescita continua e per larappresenta una vera risorsa.