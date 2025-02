Sport.quotidiano.net - Una sconfitta che fa male. Pobega e Castro lottano senza graffi. Calabria, debutto col freno a mano. Orso torna e prova a dare la scossa

Ravaglia 6 Al pronti via smanaccia con efficacia il tiro-cross di Almqvist. Non ha i superpoteri per intercettare il missile del 2-0 di Sohm. Bravo nel finale a spegnere in uscita la fiammata di Man.5 La prima da titolare in rossoblù non è precisamente una diapositiva da conservare nella galleria dei ricordi più belli. Fatica a integrarsi con Ndoye nella catena di destra, impreciso negli appoggi e la gamba ancora non ruggisce. Avrà modo per rifarsi. Lucumi 5,5 Bonny è un diavolo inafferrabile che fa reparto da solo. Nei primi minuti il colombiano se lo perde un paio di volte, poi gli prende le misure ma non dà mai la sensazione di essere in pieno controllo. Miranda 5,5 Nel nulla cosmico della fase offensiva rossoblù qualche apprezzabile cross lo mette. Ma è poco per salvare la pagella.