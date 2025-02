Ilrestodelcarlino.it - Una rete per tempo

CITTADELLA 0 MODENA 2 Cittadella (3-5-2): Maniero; Matino (25’ st Desogus), Capradossi (29’ pt Pavan), Rizza (17’ st Salvi); D’Alessio (1’ st Tessiore), Vita, Casolari (1’ st Palmieri), Amatucci, Carissoni; Pandolfi, Okwonkwo. In panchina: Cardinali, Voltan, Rabbi, Piccinini, Sanogo. All. Dal Canto. Modena (3-5-2): Gagno; Dellavalle, Zaro, Cauz (17’ st Vulikic); Magnino, Battistella (17’ st Santoro), Gerli, Duca (35’ st Bozhanaj), Cotali; Defrel (17’ st Gliozzi), Caso (40’ st P. Mendes). In panchina: Seculin, Bagheria, Caldara, Oliva, Idrissi, Kamate. All. Mandelli. Arbitro: Prontera di Bologna (Massara/Pressato). Marcatori: 27’ pt Caso, 41’ st P. Mendes Note. Spettatori 3.000. Ammoniti: Magnino, D’Alessio, Cotali (gf).