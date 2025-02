Chietitoday.it - Una mostra fotografica a sostegno del cimitero storico di Chieti nel XII censimento dei luoghi del cuore

Leggi su Chietitoday.it

Unadeldinel XIIdeidel., programma nazionale per iitaliani da non dimenticare, promosso dal Fai in collaborazione con Intesa Sanpaolo, nel corso del quale ogni cittadino può spontaneamente promuovere uno o.