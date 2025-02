Ilfattoquotidiano.it - Una maxi antenna a pochi passi dal Colosseo: così mail non risposte e il silenzio-assenso hanno permesso l’installazione dell’impianto

Una, ricoperta da materiale bianco, installata adalsta creando non poche polemiche a Roma. Chiamata “torre bianca del Celio”, è comparsa improvvisamente sul tetto di un palazzo adall’anfiteatro romano a metà dicembre. A sollevare dubbi e perplessità sulsono stati la comunità locale e anche il quotidiano La Repubblica che ha dedicato all’diversi articoli.L’, ricoperta da materiale bianco, ha suscitato critiche per l’impatto visivo che ha sul paesaggio storico, in un’area che è patrimonio Unesco. Fino a poco tempo fa, da via Labicana si godeva la vista sulla Basilica di San Clemente e sul monastero dei Santi Quattro Coronati. Oggi, tra questi due monumenti, spunta una struttura che ne altera l’integrità visiva, con ilvisibile appena a destra.