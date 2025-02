Lanazione.it - Una festa in strada per chiudere la rassegna sulla salute mentale

Leggi su Lanazione.it

1Due eventi segnano la conclusione dellaCampa Cavallo, un ricco calendario di incontri, eventi, dibattiti che da novembre ha acceso le luci sui temi della, della neurodiversità e della disabilità, in occasione del centenario della nascita di Franco Basaglia. Laè stata organizzata da Fondazione per la Coesione Sociale, Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Fondazione Mario Tobino, cooperativa sociale C.RE.A. e Centro Studi e Ricerche Lippi Francesconi, in collaborazione con Fondazione CR Lucca e Fondazione Carnevale di Viareggio. Nove presentazioni di libri che hanno coinvolto oltre 1000 persone nella provincia, diventate un podcast su Spotify e YouTube. Gli ultimi eventi saranno la presentazione del libro “.e tu slegalo subito” di Giovanna Del Giudice, martedì alle 17.