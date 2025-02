Ilrestodelcarlino.it - Una casa per i bimbi ’farfalla’. Prima pietra per la struttura: "Ospiterà pazienti e familiari"

La modernaper accoglieresorgerà in via Saliceto Panaro, di fianco alla chiesa di San Lazzaro, non distante dal luogo di cura dove decine e centinaia di bambini e adulti affetti da epidermolisi bollosa (malattia più nota come sindrome dei "bambini farfalla" che colpisce la pelle e le mucose rendendole fragili come le ali delle farfalle) – da ormai più di dieci anni – vivono le speranze riposte nella terapia genica, sperimentata per lavolta al mondo a Modena dal team del professor Michele De Luca. Direttore del Centro di medicina rigenerativa e del Centro interdipartimentale cellule staminali e medicina rigenerativa a Unimore e ora anche presidente del Comitato provinciale di Modena della Fondazione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (Omri), De Luca ha dedicato la sua carriera allo studio e alla cura delle malattie rare, lavorando su terapie innovative che hanno cambiato la vita di molte persone.