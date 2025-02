Ilgiorno.it - Una biblioteca per Giulia. L’iniziativa di 60 librai

Leggi su Ilgiorno.it

COLICOUnaper. Sarà unadi libri per bambini e bambine, ragazzi e ragazze sui temi della gentilezza, della cura, del rispetto verso l’altro e della violenza di genere, in onore diCecchettin, la 22enne uccisa l’11 novembre 2023 dal suo ex fidanzato. La vogliono costituire idi oltre 60 librerie, che credono nell’importanza della formazione e della sensibilizzazione su temi così importanti fin da piccoli. A partire dalla data simbolica dell’8 marzo proporranno ai propri clienti una lista di titoli sui temi del corpo, dell’amore, del femminile e dell’io e dell’altro e li inviteranno ad acquistarli per una donazione collettiva alla fondazione istituita da Gino, papà di, per contrastare la violenza di genere. Tra quanti aderiscono al progetto c’è Maria Grazyna Bellini, educatrice professionale brianzola di 49 anni, che nel 2022 ha aperto a Colico la libreria L’omino d’inchiostro.