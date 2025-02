Lanazione.it - "Un veterinario già ai corsi pre parto. E cancelletti per evitare contatti diretti"

Leggi su Lanazione.it

Prevedere la presenza di unnelle ultime fasi deipreper le future mamme che hanno cani o gatti in casa, in modo da informare correttamente sui comportamenti adeguati per la socializzazione e convivenza tra gli animali domestici e i bambini. E un’avvertenza imprescindibile per tutti: "Mai i piccoli vanno lasciati soli con gli animali, senza una supervisione degli adulti, anche se si tratta di cuccioli docili". E’ il suggerimento di Raimondo Colangeli, esperto in medicina veterinaria comportamentale, vicepresidente dell’Associazione nazionale medici veterinari italiani (Anmvi). "Non possiamo generalizzare - dice Colangeli -, ma ciò che possiamo dire è che quando un bambino arriva a casa e ci sono animali si deve prevedere un processo di socializzazione, di conoscenza tra il cane e il bambino, che va adeguato alle caratteristiche dell’animale.