Un segnale di buonsenso per tutti

di Emanuele Chesi Non è un derby. Evitiamo la competizione. Così i sindaci di Cesena e Forlì hanno cercato di stemperare i toni di un’obiettiva contesa. L’ipotesi di una candidatura condivisa, di un progetto comune se non di una vera e propria candidatura col trattino, paiono a questo punto un buon punto di caduta della discussione. Se, come sembra, c’è l’ok del ministro della cultura, allora si può fare. Al di là dei tecnicismi del bando e di pretese di primogenitura dell’idea, Forlì e Cesena hanno i titoli per ambire alla candidatura a Capitale italiana della cultura. Una vittoria delche però va mantenuto anche per arrivare alla vittoria finale con un progetto (condiviso) degno delle ambizioni.