Superguidatv.it - Un Posto al Sole anticipazioni, trame puntate dal 24 al 28 febbraio 2025: Michele continua a indagare sui Gagliotti

Cosa ci riserveranno i nuovi episodi inediti Unalin onda dal 24 al 28? Nelle prossimedella soap partenopea in onda su Rai Tre i riflettori saranno puntati su, che continuerà a portare avanti la sua indagine del caporalato nell’azienda. Le reazioni di Vinicio e Gennaro non tarderanno ad arrivare.Unalal 28Informato da Alice dell’indagine disul caporalato nell’azienda, Vinicio trova il coraggio di affrontare il fratello per fare chiarezza sulle attività di famiglia. Intanto il giornalistala sua indagine sui, e Vinicio – messo alle strette dal fratello maggiore – si trova a dover scegliere da che parte stare.Deciso a bloccare l’inchiesta disulla sua azienda, Gennaro chiede aiuto a Roberto.