Un pieno di divertimento per Carnevale Ospiti d’onore gli Zanni di Pozza e Umito

Torna la gioia per ila Castel di Lama. Il Comune e l’associazione ‘Il Miglio’ invitano tutti a prepararsi per assistere ad un’esplosione di colori, risate e. Ci saranno premi per coppie e gruppi, quindi sarà necessario tirare fuori tanta fantasia e originalità. Ci saranno spettacoli itineranti con la Compagnia del Ramino, animazione, musica e balli di gruppo, accompagnati da dolci e vin brulé per scaldare l’atmosfera. Quest’anno ci saranno comedi onore glidi, che creeranno una scenografia molto suggestiva. Il ritrovo per i gruppi e i carri è previsto per le 14, il corteo partirà dal viale della Stazione, per sfilare lungo la strada Salaria fino a giungere in piazza della Libertà dove si terranno le premiazioni. Per info 380.3188659 – 338.