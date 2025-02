Ilgiorno.it - Un percorso verde tra i tesori

Leggi su Ilgiorno.it

Il nuovo giardino è il tassello di un grandeche attraversa tutto il centro collegando idi Vimercate. Dalla piazza tra il Municipio e via Vittorio Emanuele, al complesso Sottocasa e all’oasi Wwf tra via Galbussera e la ex Sp2, fino a raggiungere la cittadella dello sport di via degli Atleti. Obiettivi, qualità della vita e sostenibilità per un progetto che l’amministrazione porta avanti da anni e che presto potrà contare su un altro prezioso alleato: il parco ritrovato, un pezzo di città che torna finalmente disponibile con un restyling che ha coinvolto anche gli oltre 33mila metri quadrati tra le vie Terraggio Molgora e Galbussera fino al torrente, del Comune dagli anni Ottanta. Il piano ha rispettato "la storia e la complessità del parco, la fruizione sarà resa più gradevole anche da nuovi arredi", spiega l’amministrazione comunale che procede anche con il restyling di giochi per bambini, gli ultimi sono appena stati posati.