UFFICIALE – Feyenoord, il nuovo allenatore è van Persie. Pronto a sfidare l'Inter!

Continua la rivoluzione in casa, prossimo avversario delin Champions League. Il club ufficializza il: sarà Robin van.LA NOVITÀ – Pochi giorni prima diil Milan nei playoff di Champions League, ilha sollevato dall’incarico il tecnico Brian Priske. Dopo aver nominato unad interim, col quale il club olandese è riuscito anche ad accedere agli ottavi di finale della competizione, adesso arriva la nominadelmister. Sarà Robin van, come era stato anticipato, a prendere la guida dele a prepararlo, quindi, per il doppio incrocio di Champions League in programma controall’inizio di marzo. Di seguito il comunicato con cui il club ne dà l’annuncio.Ilpresenta ilvan: a breve sfiderà!COMUNICATO – Sul proprio sitoilcomunica: «Robin vanè ildel1.