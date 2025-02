Dayitalianews.com - Udine, ragazzo accoltellato nella notte in una discoteca: è gravissimo, in fuga l’aggressore

Undi 26 anni si trova in gravi condizioni in ospedale dopo essere statoal fianco mentre si trovava in. I carabinieri stanno cercando i responsabile dell’aggressione.tragica (tra sabato 22 e domenica 23 febbraio) in unadi Tavagnacco, in provincia di; un giovane di 26 anni è statogravemente e si trova ora in ospedale in gravissime condizioni, ricoverato in prognosi riservata. Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio l’aggressione.Le prime ricostruzioniStando alle prime informazioni, l’accoltellamento sarebbe avvenuto in unadi Tavagnacco, in provincia di. Sembra che il 26enne, cittadino egiziano residente a Cervignano in provincia di, sia stato colpito con un fendente al fianco destro.