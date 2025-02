Quotidiano.net - Ucraina prepara alternativa a Starlink tra tensioni con Elon Musk

L'sta lavorando a una "" ai sistemi di telecomunicazioni, fondamentali per il suo esercito, in un contesto di forticon il presidente americano e il suo alleato miliardario, proprietario del gruppo che li produce. Lo afferma il ministro della Difesa ucraino. "Stiamo già lavorando su questo. Le alternative esistono", ha detto il ministro Rustem Umerov in una conferenza stampa a Kiev. "Una soluzione esiste già", ha aggiunto, promettendo di rivelarne presto i dettagli.