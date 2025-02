Liberoquotidiano.it - Ucraina, Meloni al Cpac: "Dobbiamo lavorare insieme per pace giusta e duratura"

L'Europa e Stati Uniti devono "per una" in. Lo ha sottolineato la premier Giorgiaintervenendo in collegamento alla convention dei conservatori americani tenuta a Washington ricordando la lotta del "fiero" popolo ucraino contro la "brutale aggressione" subita. "I nostri avversari sperano che il presidente Trump si allontani da noi", ha aggiunto ma "hanno torto". "In Europa c'è una crescente consapevolezza che la sicurezza è ora la massima priorità. Non puoi difendere la tua libertà se non hai i mezzi o il coraggio per farlo", ha ribadito ricordando che il governo "lavora senza sosta per ristabilire il giusto ruolo dell'Italia sulla scena internazionale".