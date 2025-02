Iltempo.it - Ucraina, Luttwak: "Con l'Europa il conflitto è perso. Trump usa le buone per convincere Putin"

Leggi su Iltempo.it

«Come si poteva vincere con i famosi carri armati di Mussolini o con quattro ferraglie vecchie. Il problema, però, non è di chi non ha mandato i soldati al fronte, cosa che non è riuscita neanche a Zelensky, la cui guerra non è stata capita dal suo stesso popolo, considerando che i suoi giovani sono in fuga, ma di un'impotente che non è stata in grado né di sedersi al tavolo conper intavolare una trattativa, né di imporre una strategia comune». A dirlo Edward, noto politologo statunitense.Quale è il piano del Tycoon per fermare ilin? «La tattica diè essere gentilissimo con, in modo che possa fare un accordo di pace, senza apparire debole. Se, invece, si continua a prenderlo a sberle, è chiaro che ciò non potrà mai accadere. Non dimentichiamo che Biden lo aveva insultato, chiamandolo “carogna”, “aggressore” e “criminale”.