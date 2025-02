Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, l’Ue dovrebbe inserirsi nel processo di pace invece di lagnarsi. E fare anche qualcosa in più

I governi europei che vogliono continuare la guerra indiperché il presidente americano Donald Trump si sta accordando direttamente con il despota russo Vladimir Putin sulla fine del conflitto,ro tentare dineldiche si sta svolgendo in loro (colpevole) assenza. I principali paesi europei – Francia, Germania, Italia e Spagna – si lamentano che Trump e Putin abbiano avviato una nuova Yalta per il controllo dell’Europa senza di loro e senza l’: maro riconoscere non solo che la guerra in– come era del tutto prevedibile – è definitivamente persa e che non c’è nessuna possibilità di continuarla (come stupidamente vorrebbero), mache ormai la Nato dell’”amico americano” non esiste più.L’Europa è ormai sola di fronte alle sue responsabilità.