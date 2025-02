Lapresse.it - Ucraina, Londra: “Domani il più grande pacchetto di sanzioni contro Mosca”

A tre anni dall’invasione russa dell’, il Regno Unito è in procinto di annunciare nuove importanti. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri britannico, David Lammy. “Questo è il momento di stringere le viti sulla Russia di Putin”, ha affermato Lammy in un comunicato riportato da diversi media inglesi. “, ho intenzione di annunciare il piùdila Russia dai primi giorni della guerra”, ha aggiunto Lammy. “Questo è un momento critico nella storia dell’, della Gran Bretagna e di tutta l’Europa. È giunto il momento per l’Europa di raddoppiare il nostro sostegno al l’”, ha aggiunto il ministro. “Fuori dal campo di battaglia, lavoreremo con gli Stati Uniti e i partner europei per raggiungere una pace sostenibile e giusta, mettendo in chiaro che non ci può essere nulla sull’senza l’”, ha concluso.