Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, il Cremlino: “Nessuna concessione su territori occupati”. Putin: “Ho il compito di difendere la Russia”. Attacco con droni e missili

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sono 267 ilanciati, “un record per un solo” Colpita anche Kryvyi Rih, città natale del presidente: un morto. Zelensky chiede unità a Usa e Ue. Londra annuncia “il più grande pacchetto di sanzioni” per il terzo anniversario dell’invasione di Mosca. Lunedì Lavrov in TurchiaL'articolo, il: “su”.: “Ho ildila”.conproviene da Il Fatto Quotidiano.