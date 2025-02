Ucraina il 6 marzo Consiglio Europeo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.05 Unstraordinario si terrà il 6a Bruxelles. Lo ha annunciato il Presidente del, Antonio Costa in un post su X. Gli argomenti all'ordine del giorno sarannoe difesa europea. "Stiamo vivendo un momento decisivo per la sicurezza dell'e in Europa. Nelle consultazioni con i leader europei, ho percepito un impegno comune ad affrontare queste sfide a livello Ue: rafforzare la difesa europea e contribuire in modo decisivo alla pace nel Continente e in" così Costa.