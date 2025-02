Quifinanza.it - Ucraina, dopo tre anni Putin dichiarerà vittoria ma ha solo fretta di congelare la guerra

Leggi su Quifinanza.it

Il 24 febbraio, in occasione del terzoversario dell’invasione sul larga scala dell’, Vladimirannuncerà ladella Russia. In maniera unilaterale, proprio come ha annesso alla Federazione le quattro regioni ucraine occupate (neanche per intero). Il discorso alla nazione avverrà in propaganda magna, come al solito.La realtà delle cose è che Mosca non ha più forza e voglia di continuare unache non è riuscita a vincere nelle due settimane inizialmente previste, e che da trela logora sia a livello materiale che di reputazione. Ma ecco l’assist insperato: gli Usa di Trump si allineano alla retorica del Cremlino e sembrano voltare le spalle all’. Ma nella nebbia della, che proseguirà sotto altre forme, nulla è mai come sembra.Perché Trump evogliono fermare lainMentre le delegazioni di Washington e Mosca si preparano ai negoziati con un’accelerazione inedita, è bene rammentare uno dei principi basilari della diplomazia internazionale: i veri accordi non vengono mai svelati o pubblicizzati prima che siano avvenuti in gran segreto.