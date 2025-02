Lopinionista.it - Ucraina, Conte: “Io filo-Trump? Mai condivisi insulti a Zelensky”

ROMA – Definirlo putiniano oiano “è una bestemmia”: questo l’esordio del leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe, in un colloquio con il Corriere della sera. “Maigli. La mia linea è la stessa di prima ed è ampiamente concordata nel Movimento. Dà fastidio – rivendica l’ex presidente del consiglio – per la semplice ragione che ci avevamo visto giusto, che abbiamo il coraggio della verità e che non siamo al servizio della lobby delle armi”.torna a polemizzare con la linea seguita dall’Europa e dal governo Meloni sulla guerra, colpevoli di aver “lasciato cadere una prospettiva negoziale a due mesi dall’aggressione di Putin con prospettive ben più favorevoli per l’rispetto a quelle che si prospettano adesso. Hanno fatto credere all’opinione pubblica che stavamo vincendo la guerra, che le sanzioni contro Putin stavano funzionando, che l’economia russa stava crollando, che i russi avevano finito le armi.