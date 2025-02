Ilgiorno.it - Ubriaco, mette a soqquadro un bar

Prima ha messo aun bar e poi ha aggredito gli agenti che sono intervenuti per cercare di ricondurlo alla ragione. Serata di follia a Como, in via Cantù, per un 38enne tunisino, residente a Uggiate e già noto alle forze dell’ordine, che nonostante fossepretendeva di bere ancora e al rifiuto del barista ha minacciato il personale.