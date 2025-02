Sport.quotidiano.net - UAE Tour 2025, vince Pogacar. Ciccone secondo

Roma, 23 febbraio- Tadejriprende da dove aveva lasciato: dal Giro di Lombardia 2024 all'UAE, la corsa che apre al meglio la stagione dello sloveno, che mette il punto esclamativo domando la salita finale di Jebel Hafeet. Le dichiarazioni diPer il corridore dell'UAE Team Emirates-XRG un assolo lungo 7,8 km, praticamente la parte più dura dell'ascesa conclusiva, che contava una pendenza media del 6,6% e una massima dell'11%: un numero, appunto, alla, che bissa così il successo di Jebel Hais. "Per molti oggi era l'ultima occasione per tentare qualcosa, cercando anche di allenarsi. Molti velocisti non avevano in squadra uomini di classifica e quindi, con le Classiche in arrivo, hanno provato qualcosa con la complicità del vento. Noi uomini di classifica dovevamo stare attenti ai ventagli, che infatti hanno subito spezzato la corsa.