Oasport.it - UAE Tour 2025, Tadej Pogacar stacca tutti a Jebel Hafeet, ma Ciccone è super!

Si chiude come da pronostico l’UAE: un vero e proprio dominio di. Il campione del mondo in carica, sulle strade di casa della sua squadra, l’UAE Team Emirates – XRG, si è andato a prendere la seconda vittoria di tappa, trionfando in vetta a, lasciando le briciole ovviamente anche in chiave classifica generale. Terzo trionfo nella corsa emiratina per il fuoriclasse sloveno che si era già imposto nel 2021 e 2022.La giornata si era aperta con un attacco in pianura di dodici uomini: Jonathan Milan (Lidl – Trek), Gerben Kuypers (Intermachè – Wanty), Robbe Ghys (Alpecin Deceuninck), Pier Andre Cote, Alexey Lutsenko (Israel Premier Tech), Dusan Rajovic, Djordje Djuric e Carlos Samudio (Team Solution Tech – Vini Fantini), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team) ed Enrico Zanoncello (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè).