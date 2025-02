Justcalcio.com - Tuttosport – “Juve, dirigenti mai stati nel calcio. Con Manna e Allegri…”

2025-02-23 13:35:00mercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS:Nel giorno di Cagliari-ntus, posticipo domenicale della ventiseiesima giornaa di Serie A in programma alle 20:45, Marco Storari ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24. L’ex portiere ha vestito le maglie di entrambe le squadre ed ha avuto anche un’esperienza da dirigente con il club bianconero, conclusa al termine della scorsa stagione., Storari: “Mi aspettavo queste difficoltà.”L’ex portiere si è espresso così sul momento del club bianconero: “Laè in un momento un po’ difficile dopo l’eliminazione dalla Champions che pesa sulla testa di calciatori e dirigenza. Il campionato è un’altra cosa, c’è la possibilità di raggiungere l’obiettivo entrando tra le prime quattro. Sarà sicuramente un a partita difficile perché giocare a Cagliari non è mai semplice”.