Justcalcio.com - Tuttosport – “Il Genoa meritava un punto. Venturino? I giovani sono il futuro”

2025-02-23 00:54:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da:MILANO – “Abbiamo fatto una grande partita collettiva,mo unsu un campo molto difficile e contro giocatori di qualità. Era importante per noi essere organizzati bene, concentrati, aggressivi. Lo abbiamo fatto, mi dispiace prendere gol su palla inattiva ma stasera era molto difficile per noi. Iomolto felice, abbiamo fatto vedere che avevamo carattere e personalità. Siamo sulla strada giusta“. Così, ai microfoni di Sky Sport, il tecnico delPatrick Vieira commenta il ko di misura subito dall’Inter al Meazza: “Abbiamo creato pochi pericoli sulle palle rubate? È la cosa su cui dobbiamo continuare a crescere, siamo una squadra che dà fastidio a tante in Serie A.