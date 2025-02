Ilrestodelcarlino.it - Tutto pronto, è il grande giorno del Carnevale

Al via oggi le sfilate degli storici carnevali di San Giovanni in Persiceto, alla 151esima edizione, e di San Matteo della Decima, alla 136esima edizione. Le sfilate, nel centro storico di San Giovanni e con partenza nel piazzale delle Poste a Decima, inizieranno alle 13. Durante la prima domenica disi terranno dunque le sfilate dei carri con l’esecuzione degli spilli. Mentre nella seconda domenica, il prossimo due marzo, si terranno le sfilate e le premiazioni. Novità di quest’anno: la commissione De.Co. del Comune di Bologna ha inserito lo spillo nell’elenco dei "saperi tradizionali" certificati; in questi giorni il riconoscimento è in via di concessione ufficiale tramite delibera di giunta. In occasione poi delsono state istituite modifiche alla viabilità con divieto di sosta e transito nelle vie che interessano i percorsi dei carri allegorici.