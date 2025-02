Panorama.it - Tutti pazzi per «The White Lotus». Ecco perché

Theè finalmente tornato per la sua terza stagione, portando i suoi numerosi spettatori (2.4 milioni, con una crescita del 57% rispetto alla stagione precedente) in un lussuoso resort, immerso nelle atmosfere zen della Thailandia. Dopo Maui e Taormina, la serie si sposa a Ko Samui dove una sessione di meditazione viene presto bruscamente interrotta da una serie di colpi di pistola.Tra piacevoli ritorni — come quello di Belinda — e nuove dinamiche, la serie promette colpi di scena, intrecciando ancora una volta le storie di turisti benestanti e dello staff dell’hotel. Bastano pochi istanti per capire che, sotto l’apparente bellezza paradisiaca, si celano tensioni sociali, segreti inconfessabili e giochi di potere, culminando in un mistero che si svela episodio dopo episodio. Thesmaschera con sagacia il divario tra classi sociali, mettendo a nudo il lato oscuro della ricchezza e il vuoto esistenziale dei suoi protagonisti.