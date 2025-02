Quotidiano.net - "Trump vicino alla Ue"

È l’Occidente, la civiltà occidentale, la bussola attraverso cui la premier Giorgia Meloni intende adempiere al ruolo che si è ritagliata di trait d’union tra la nuova, nuovissima America di Donalde l’invecchiata Europa a guida popolar-socialista di Ursula von der Leyen; dove i centristi del Ppe guardano con crescente simpatia ai conservatori moderati meloniani, anche in funzione di argine alle destre ultra-patriottiche. Perché "se non può esistere Occidente senza Americhe, allo stesso modo non può esistere Occidente senza Europa", sostiene la premier in collegamento con l’annuale Conservative political action conference. Giorgia Meloni ripete anche davantiplatea dei conservatori americani che l’Ucraina è un paese "aggredito" e che bisognerà lavorare "insieme" per costruire una pace "giusta e duratura".